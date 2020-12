Het sportmoment van Rob Mooij: Hovocubo kwalificeert zich voor de Champions League

ZWAAG - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 7 doet presentator Rob Mooij zijn verhaal.

"Eind november overklaste Hovocubo in Noorwegen de Noors kampioen Utleira Idrettslag: 0-11. En dat terwijl de ploeg van trainer Sander van Dijk begin oktober haar laatste wedstrijd speelde in de eredivisie; dat leverde wel een absurde 15-1 zege op Lebo op; ook een concurrent om de titel." Tekst gaat verder onder de video

Wedstrijdritme "De Noord-Hollandse entourage vertrok dus zonder wedstrijdritme om zich in de Noorse bubbel te kwalificeren voor de Champions League. Ik zat die zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur aan het YouTube-kanaal van Hovocubo gekluisterd om niks te missen van de beelden en het altijd iconische commentaar van zaalvoetbal-verslaggever/legende Leo Giovannangelo; die als perschef/cameraman/verslaggever mee was gereisd met de ploeg."

"Toen wij trainer Sander van Dijk interviewden voor onze vrijdaguitzending van NH Sport op de radio en Hovocubo zich per bus verplaatste, was het ook diezelfde Leo die -scherp als hij altijd is- de bellende, opgewekte trainer nog even vastlegde op de gevoelige plaat."

"Tijdens de wedstrijd merkte ik maar weer eens de betrokkenheid van de groep gepassioneerde Hovocubo-aanhangers. Zo was het voormalig clubspeaker Chris Wobben die via de chat van YouTube de thuisblijvers op de hoogte hield van de score en de doelpuntenmakers."

"Chris Wobben, verslaggever van NOS Langs de Lijn, was vorig jaar eveneens de perschef en grote regelneef toen Hovocubo het CL-kwalificatietoernooi organiseerde in de eigen sporthal De Opgang in Zwaag." Kolkende ambiance "Toen nog in een kolkende ambiance wisten de gastheren zich op memorabele wijze te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In die Europese ambiance mocht ik die week -als opvolger van Chris- de microfoon hanteren om de sfeer neer te zetten. En de finale was samen met de altijd enthousiaste en passievolle Chris als speaker een mooi 1-2-tje. Goud voor de sfeer."

Omroeper "Dit alles omdat ik vijf jaar geleden Chris mocht opvolgen als vaste omroeper bij Hovocubo; ik ging zijn laatste wedstrijd mee en nog voordat we samen binnenstonden, begroette voorzitter Winfred Wester ons al met 'Ha Chris, ik zie dat je je opvolger al mee hebt?!' Befaamde eerste woorden en zo geschiedde."



"Tot een goed jaar geleden -toen ik de stap naar presentator van NH Sport mocht maken- mocht ik bij thuiswedstrijden de stem zijn van Hovocubo en de sfeer neerzetten door de muziek te kiezen. In die jaren heb ik wel gemerkt dat Hovocubo draait om een groep zeer bevlogen aanhangers die alles doen en laten om de club draaiende te houden en te steunen."

"Voor de club en fans hoop ik dat Hovocubo snel weer voor volle zalen mag strijden. Dat is wat zaalvoetbal zo'n mooie, intense sport maakt. De interactie met het publiek dat bovenop de spelers zit. Voorlopig zullen de spelers van Hovocubo het nog zonder die steun moeten doen. Op zaterdag 16 januari treffen ze de Europese topploeg Inter FS. Aftrap om 12.00 uur. Uiteraard zit ik dan weer voor het scherm."

