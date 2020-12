N'tab plaatst zich voor WK afstanden

HEERENVEEN - Dai Dai N'tab heeft zich geplaatst voor de WK afstanden, half februari in Heerenveen op de 500 meter. Tijdens het kwalificatietoernooi in Thialf stelde hij het startbewijs veilig.

N'tab eindigde over twee manches, waarvan de snelste telde, op de tweede plek. Kai Verbij bleek in 34,63 de rapste op de korste afstand. N'tab noteerde een tijd van 34,71 en en Ronald Mulder kwam tot 34,92. Dit trio gaat voor Nederland naar de WK dat ook in Heerenveen wordt geschaatst.

Zondag en maandag komen de schaatsers opnieuw op het ijs. Bij de mannen wordt gestreden om plaatsing voor de 1500 meter en de massastart. Bij de vrouwen staan de 500 meter en de 3000 meter op het programma.