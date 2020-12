Ervaren AZ'er Midtsjo neemt meer verantwoordelijkheid

WIJDEWORMER - "Het leven is goed", zijn de eerste woorden van Fredrik Midtsjo in een interview met NH Sport. De Noorse middenvelder staat de laatste tijd goed te spelen op het AZ middenveld en verder geniet hij van de kerstdagen. "Goed eten en cadeautjes voor de kinderen."

"Normaal gesproken gaan we naar Noorwegen om kerst te vieren met onze families", vervolgt Midtsjo zijn verhaal over deze feestdagen "Nu facetimen we met m'n ouders, dat doen we anders ook om het contact te onderhouden."

Verantwoordelijkheid

Midtsjo is bezig aan zijn vierde seizoen bij AZ. Vanaf het eerste moment veroverde hij al een basisplaats en is hij belangrijk voor de Alkmaarders. Met zijn 27 jaar behoort hij tot de ervaren spelers, maar hij is niet iemand die snel op de voorgrond treedt. "Ik ben niet de speler die veel praat in de kleedkamer. Uiteraard verandert mijn rol in de loop der jaren. Door mijn ervaring neem ik nu ook meer verantwoordelijkheid."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Fredrik Midtsjo.