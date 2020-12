Brand bij appartementencomplex in Hoorn, gebouw ontruimd

HOORN - Bij een appartementencomplex op de Achterstraat in Hoorn was vanmiddag een brand.

De brand ontstond rond kwart over vijf en is inmiddels geblust. Meerdere ambulances en brandweereenheden waren naar de brand toegekomen. Het appartementencomplex werd ontruimd.

Volgens de hulpdiensten ging het om een computer die in brand stond. Een buurtbewoner heeft met de schuimblusser deze geblust. De bewoners van de woning zelf waren niet thuis.

Tweede brand

Het is de tweede woningbrand in een dag in Hoorn. Aan het Keern brak gisternacht een grote brand uit bij een woning. De bewoonster van de woning overleed aan haar verwondingen. Een 48-jarige man werd gisteren al na de brand aangehouden vanwege de brand.