Met een klein gezelschap kerst vieren ook positief ervaren: "Meer tijd voor elkaar"

"Normaal zijn wij met 21 personen met kinderen, aangetrouwd en kleinkinderen", vertelt een ouder echtpaar dat op Tweede Kerstdag wandelt door Gooilust, een openbaar landgoed vlakbij Hilversum. "Nu is het lekker rustig. We zijn een dagdeel bij één gezin en een ander dagdeel bij een ander gezin. Iedereen komt goed tot zijn recht."

Ondanks dat kerst in een kleine samenstelling gevierd moest worden zijn wandelaars in Gooilust op Tweede Kerstdag positief over hun kerstvieringen. "Dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder", vertelt een vrouw die Kerst normaal met negentien anderen viert. "Om het wat intiemer te vieren. Dat je beter kan praten, dan wanneer je met een hele grote groep bent. Het geeft ook wel kwaliteit."