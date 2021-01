Alternatieve nieuwjaarsreceptie: de nieuwjaarswensen buurtfilm

AMSTERDAM - Omdat alle feestjes, en dus ook nieuwjaarsrecepties, dit jaar in het water vallen, hebben buurtbewoners in de Rivierenbuurt een nieuwjaarsfilm gemaakt. In de film zien we portretten van bewoners die een wens voor zichzelf of voor een ander met krijt op een bord geschreven hebben.

Omdat grote bijeenkomsten onmogelijk zijn en ze er toch wat van willen maken, hebben medewerkers van welzijnsorganisatie Dynamo in de Rivierenbuurt de buurtfilm bedacht. "We willen meer verbinding tussen buurtbewoners en daarnaast vinden we het mooi als de bewoners zich onderdeel voelen van iets groots", zegt Mathilde Twelkemeijer, participatiemedewerker bij Dynamo.

Samen met cameraman Pepijn Groot Kormelink rijdt zij met een schoolbord voorop de fiets door de buurt. De ene na de andere buurtbewoner schrijft een wens op het bord en laat zich vastleggen voor de nieuwjaarsfilm.

Spontaan

"Ik kwam mevrouw tegen in het park", zegt Frans Mik doelend op zijn spontane ontmoeting met Mathilde. "En toen vroeg ze me of ik mee wilde doen en dat vond ik wel leuk". Na lang piekeren bedacht Frans een wens die hij dagelijks zelf in de praktijk brengt en dat ook voor anderen hoopt in 2021: "Kijk om je heen, lach en zeg eens.....hé hallo." Frans denkt dat de wereld en de Rivierenbuurt erop vooruitgaat als dat wat vaker zou gebeuren.

Gerda Heidebrink zit al de filmploeg te wachten op het stoeltje van haar traplift in de Rijnstraat. Ze leent haar wens waarmee Sonja Barend jarenlang haar televisieprogramma beëindigde: "Voor straks, slaap lekker. Voor morgen, gezond weer op"

Beste buurtwensen

De film wordt op 1 januari van het nieuwe jaar gepubliceerd op de website van Dynamo en hij wordt gemaild naar alle deelnemers. "Op deze manier stellen we buurtbewoners toch in de gelegenheid elkaar het beste te wensen nu nieuwjaarsbijeenkomsten alleen in heel afgeslankte vorm kunnen plaatsvinden", aldus Mathilde Twelkemeijer.