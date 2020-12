Het sportmoment van Maarten Westerduin: vriendenteam Texel '94 debuteert in eredivisie

DEN HOORN - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? Dit is aflevering 6 met het verhaal van verslaggever Maarten Westerduin.

"Neem het zaalvoetbalteam van Texel '94 dat voor het eerst promoveerde naar de eredivisie. Het team werd gevormd door Martijn de Veij, in het dagelijks leven eigenaar van een dekbeddenfabrikant. Hij is nog altijd de trainer, materiaalman, hoofdsponsor én buschauffeur. Ook een groot deel van de spelersgroep - allemaal afkomstig van Texel - is er vanaf de kelderklasse bij."

"Wat mij tijdens mijn eerste reportage vooral opviel aan deze ploeg was dat ze in niets aan het stereotype beeld (klein en tenger, maar technisch zeer vaardig) van een zaalvoetballer voldeden. Dit leek meer op een groep zeemannen; van sommige spelers zou je eerder denken dat ze aan rugby deden. Geen ploeg van de mooie acties, wel eentje van fysieke strijd en een sterke teamgeest."

Eén ploeg

"De kern van dat hechte collectief is dan ook al een hele lange tijd bij elkaar. Tot tien jaar geleden speelden Alexander Smit, Robert-Jan Eelman, Lesley Koning en Jesper Arkenbout verspreid over Texel, in de eilandcompetitie. Trainer De Veij dacht dat dat wel anders kon. Hij riep ze in 2011 bij elkaar en kwam met het voorstel om als één team in de landelijke competities in te stromen. De eerste vier seizoenen eindigden allemaal met een promotie. De sportzaal stroomde elke week vol met nieuwsgierige toeschouwers. Binnen een mum van tijd speelde Texel op het tweede niveau."

"Daar duurde het een paar jaar voordat de laatste horde naar de eredivisie genomen kon worden, maar dit jaar gebeurde het dan echt. 'Dit is onze voornaamste missie geweest', zei keeper Smit, die in het dagelijks leven een baan bij Defensie heeft."

Oversteek op een rubberboot

"Smit dreigde ooit een kampioenswedstrijd te missen, doordat hij de veerboot had gemist. Een teamgenoot kwam hem hoogstpersoonlijk met een rubberboot ophalen. En wat als het het team na een uitwedstrijd de laatste boot mist? 'Dan pakken we een hotelletje en gaan we lekker bier drinken en kaarten', is het antwoord van Smit. 'Dat is het mooie aan ons team', vult Lesley Koning aan. 'Daaraan zie je dat we een hecht collectief zijn'."