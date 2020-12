Tomaten en kruiden verbouwen in een kantoorgebouw: in Slotervaart gebeurt het

AMSTERDAM - Het leek een futuristisch experiment, maar sindskort gebeurt het toch: groente en fruit verbouwen in een kantoorgebouw. Wel te verstaan in een kantoorgebouw in Slotervaart. De kruiden en tomaten van Plantlab worden volledig binnen geteeld en zijn 'gewoon' te koop in Amsterdamse supermarkten.

"Deze manier van indoor farming gaat zeker een substantieel deel van ons voedsel opeveren in de toekomst", zegt Tobias Glimmerveen, bioloog en manager van de tuinkruiden fabriek in Slotervaart.

Het interieur van de afdeling van het voormalige hoofdkantoor van techbedrijf IBM in Slotervaart lijkt in weinig op een boerderij. Met hagel witte wanden en een coronaproef opgezette kantoorkas lijkt het meer op een laboratorium. Toch worden hier in serieuze hoeveelheden tuinkruiden en kerstomaatjes geproduceerd.

Spookachtig licht

Trots opent Glimmerveen de ene na de andere witte deur. Achter iedere deur een spookachtig paars verlichte ruimte waar weer een ander gewas in bakken op tafels staat te groeien. Ronduit spectaculair is de ruimte die zich opent als Tobias op een knop drukt. Een breed wit wandpaneel schuift omhoog en daarachter zien we een basin zo groot als een trapveldje waarin plateaus drijven waar sla op groeit. "We zaaien sla zaad op de plateaus en duwen ze het water in."

Een paar weken later wordt volwassen sla geoogst door de deur die aan de overkant van het basin staat te openen.

Nog geen gouden handel

Het indoor farming bedrijf in Slotervaart is nog geen goudmijn. De kosten zijn nog te hoog en de oogsten te klein, maar op termijn kan dat veranderen. Toch relativeert Glimmerveen de verwachtingen: "Dit is een van de manieren waarop we in de toekomst voedsel gaan produceren. Maar ook stroken teelt of teelt op de volle grond zal blijven bestaan. Afhankelijk van de situatie zul je in de toekomst kunnen kiezen op welke manier je het meest efficiënt groente kunt verbouwen".

Bieslook

Nu zijn de opbrengsten en het assortiment nog beperkt, maar in de toekomst kan dat veranderen. Volgens Glimmerveen kun je eigenlijk bijna iedere plant in gecontroleerde indoor omstandigheden laten groeien. "De omstandigheden zijn volledig gecontroleerd. We gebruiken relatief weinig water en er komt geen enkele gifstof de productieruimte binnen. Bovendien ben je niet meer afhankelijk van het weer en is de opbrengst dus gegarandeerd."

Op de vraag van NH nieuws welke plant hij heel graag een keer zou willen proberen, komt een even bescheiden als verrassend antwoord: "Bieslook. Ik gebruik dat zelf vaak in de keuken en ik verbouw het niet, dat zou ik wel een keer willen proberen", aldus Glimmerveen.