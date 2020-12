Zus Enkhuizer tatoeëerder Saskia start inzameling voor door corona getroffen familie

ENKHUIZEN - Yvonne Righart van Gelder is een inzameling gestart voor haar zus en zwager, die beiden ziek zijn geworden door het coronavirus. Haar zus Saskia heeft een tattooshop in Enkhuizen, waarvoor zij hard heeft gestreden in de eerste coronagolf. "Uit ervaring weet ik dat ziekenhuiskosten hoog kunnen oplopen"

In de eerste coronagolf was Saskia druk bezig met de verplichte sluiting van haar tattooshop. In eerste plaats kregen tattooshops geen compensatie van de overheid, daar was Saskia het niet mee eens en sprong op de bres. Ze plaatste een oproep om tattooshops toch nog in aanmerking te laten komen voor compensatie, en dat lukte. De beroepsgroep werd toegevoegd aan de lijst. Deze tweede coronagolf heeft Saskia nog meer zorgen aan haar hoofd. De shop is weer dicht en zij en haar man werden getroffen door het coronavirus. Reden genoeg voor zus Yvonne om een inzameling te starten. "Uit liefde voor mijn zus wil ik zorgen dat ze geen omkijken heeft naar bijvoorbeeld de ziekenhuiskosten." Zowel Saskia als haar man zijn vorige week opgenomen in het ziekenhuis, Saskia is aan de beterende hand en weer thuis, maar haar man ligt op de intensive care. "We weten niet of mijn zwager het gaat redden, hij ligt op de intensive care en wordt kunstmatig in slaap gehouden. We kunnen ook helemaal niet bij hem langs", vertelt Yvonne geëmotioneerd.

Saskia en haar man in betere tijden - Eigen foto

Veel mensen hebben al op de oproep van Yvonne gereageerd, het streefbedrag van 4000 euro is al binnen een dag opgehaald. "Mijn zus is zo dankbaar. Ze moet ook steeds huilen en zegt dan met een klein stemmetje dat ze heel dankbaar is." De donaties komen niet alleen van bekenden. "Ik zeg altijd 'je ontvangt wat je geeft', en ze doet ook heel veel voor anderen", vertelt zus Yvonne. "De kerstpakketten voor de minima stonden nog klaar in de shop en normaal gaat ze iedere kerst als kerstelf langs kinderen in het ziekenhuis." Kerstdiner Saskia zit nog in quarantaine, maar Yvonne wil toch iets doen aan kerst. "Mijn man kan goed koken en hangt eten aan de voordeur, dan videobellen we tijdens het eten. Dan eten we toch nog 'samen'. Het is zo moeilijk dat je elkaar niet even vast kan pakken in deze moeilijke tijd."