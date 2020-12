Erop uit langs de kust: grote drukte in de duinen en op stranden blijft uit

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal en in de Kennemer- en Waterleidingduinen, waren veel wandelaars te vinden op deze Eerste Kerstdag, maar de echt grote drukte bleef uit. Tot opluchting van vele mensen: "Het is niet druk, nee", vertelt een mevrouw op het strand bij Parnassia. "Gelukkig maar en op het strand is ook zoveel ruimte. We kunnen hier makkelijk afstand houden."

Door de huidige coronacijfers in de regio Kennermerland, lijken veel mensen wel bewust bezig te zijn met de drukte. "We hebben expres hier in het middenstuk tussen Bloemendaal en Zandvoort geparkeerd, omdat het hier rustiger is", vertelt een man. "Maar het valt allemaal wel mee hoor, het is toch heerlijk dat we even naar buiten kunnen nu met de zon. Teksta loopt door onder video

Wandelaars vinden dat het meevalt met de drukte op het strand van Bloemendaal eerste kerstdag - NH Nieuws

De gemeentes Zandvoort en Bloemendaal hebben voorafgaand aan de kerstdagen geen preventieve maatregelen genomen om drukte tegen te gaan. Zo zijn de toegangswegen naar Zandvoort en de parkeerplaatsen aan de boulevard open, in tegenstelling tot maart dit jaar tijdens de eerste corona-golf. Toen werden automobilisten bij de entree van het kustdorp geadviseerd om om te keren en waren de grote parkeerplaatsen gesloten. PWN, beheerder van de Kennemerduinen, heeft eerder deze week besloten om het parkeerterrein bij 't Wed in Overveen, te sluiten om grote drukte tegen te gaan. Voor wandelaars en fietsers is het natuurgebied wel toegankelijk tijdens de feestdagen. Tekst loopt door onder foto

Niet iedereen lijkt begrip op te kunnen brengen voor de keuze om automobilisten te weren. "Ik vind het heel erg voor de mensen die in een flatje wonen en juist nu lekker even naar buiten willen", vertelt een wandelaar in Bloemendaal. "Bewegen is juist gezond en in de buitenlucht kun je het bijna niet oplopen, dus ik vind dat de natuur juist toegankelijk moet zijn voor iedereen."