Geen kersttoneelstuk, wél een speelfilm van jongerenwerk in Aalsmeer

Voor Sacha, die dit jaar voor de vijfde keer mee zou spelen, bracht het maken van een film in plaats van een toneelstuk aardig wat uitdagingen met zich mee. "Normaal ga je een toneelstuk schrijven en nu hadden we heel lang discussie over de vorm, hoe dat dan moest en hoe we het gaan filmen. De luxe dat je het opnieuw kan doen zit soms in de weg."

Vrienden voor het leven

Tessa Westerhof is jongerenwerker bij de Binding en ziet hoe de jeugd tijdens het organiseren van zo'n film dichter tot elkaar komt. "Het is echt een minikamp. We organiseren ook kampen. Zeker in de laatste periode naar kerst toe word je eigenlijk een soort mini familietje. (...) Het is heel knus, en ik denk net als de kampen een plek waar je vrienden en herinneringen voor het leven maakt."

De film is gratis te bestellen via de website van de Binding. Tijdens het bestellen kan een gift worden gedaan voor het goede doel. Die donaties gaan dit jaar naar het COC, een organisatie die zich inzet voor de belangen van de LHGBTI+-gemeenschap.