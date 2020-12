BUSSUM - Het is tijdens kerst normaal een komen en gaan van bezoek bij de ouderen in de Godelinde in Bussum. Door het coronavirus is dat natuurlijk anders. Toch proberen ze er het beste van te maken met de maatregelen die er zijn.

De Godelinde is een locatie van Vivium Zorggroep waar mensen zelfstandig wonen, maar hulp in huis is. "Normaal ontbijten we met kerst met z'n allen aan een lange tafel, maar dat gebeurt nu op anderhalve meter", vertelt Herma Blanke van Vivium. Het kerstdiner zal dit jaar ook in twee shifts zijn en familie van de bewoners is niet welkom, anders zijn er te veel mensen. Familie is wel welkom op de locatie, maar maximaal twee mensen. "Er komen er wel aantal, maar niet zoveel als normaal. Ook worden er genoeg bewoners opgehaald door familie om daar langs te gaan." Tekst loopt door onder de video

Zo vieren de Gooise ouderen dit jaar kerst, ondanks alle maatregelen - NH Nieuws

De ouderen gaan met een dubbel gevoel de feestdagen in. Ze balen er natuurlijk van dat ze zo weinig mensen kunnen zien, maar ze zijn ook blij dat ze überhaupt langs kunnen gaan bij familie. "Want hier is het leven prima, maar wel beetje saai hè", vertelt meneer Huisman. Hij gaat bij z'n dochter langs in Amsterdam en kijkt daar erg naar uit. Mevrouw Calis en een vriendin hebben de grootste lol samen tijdens het kerstontbijt. Ze vertellen dat ze het bij de Godelinde erg fijn vinden. "Hier hebben we aanspraak en gezelligheid." Te oud voor wat kattekwaad zijn ze ook niet. Beiden zijn muziekliefhebbers en ondanks dat ze nu vanwege de coronamaatregelen niet mogen zingen, konden ze het gisteravond niet laten om toch even het kerstliedje Stille Nacht ten gehore te brengen.