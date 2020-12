"Vrouw bracht zieke vader naar ziekenhuis en zag hem pas weer terug als as"

NOORD-HOLLAND - De coronacrisis heeft nu al maanden een enorme impact op onze provincie, waarin zorgmedewerkers aan de frontlinie staan van de bestrijding van het virus. In de vijfdelige podcastserie Coronastrijders praat presentator Arend de Geus met medewerkers van verschillende ziekenhuizen over de gevolgen van corona.

In de laatste aflevering staat het thema afscheid centraal. Coronapatiënten die eenzaam sterven of maar een enkele naaste mogen ontvangen in hun laatste dagen: het is de harde realiteit van de afgelopen maanden.

Dat vertelt ook Annemieke Kuin, geestelijk verzorger bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn: "Ik belde een vrouw drie weken na het overlijden van haar vader. Zij vertelde me dat ze op de spoedeisende hulp afscheid heeft genomen van haar vader. Hij is daar overleden zonder dat zij er fysiek bij heeft kunnen zijn. Ook de uitvaartonderneming die haar vader heeft opgehaald, was zo gespannen over wat het virus teweeg zou brengen, dat ook zij zeiden: 'je mag geen afscheid komen nemen'. Het eerste wat toen gebeurde, is dat ze de as van haar vader kon ophalen."

Luister hier de volledige podcast: