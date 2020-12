Vader (56) die dochter thuis probeert te houden 400 meter over straat gesleurd door auto

AMSTERDAM - Een man van 56 uit de Spaarndammerbuurt in Amsterdam is ernstig gewond geraakt nadat hij probeerde om te voorkomen dat zijn dochter (17) het huis verliet. De dochter stapte in een auto die voor de deur stond, waarin één of meerdere personen zaten. De vader vertrouwde het niet en greep zich vast, amar de bestuurder gaf gas en sleurde de man honderden meters mee.

Na ongeveer 400 meter moest de man loslaten en bleef hij liggen op de Spaarndammerstraat. Mogelijk is hij ook nog overreden. Hij ligt in het ziekenhuis en was nog aanspreekbaar. De dochter is later in goede gezondheid aangetroffen door de politie. Ook de auto is teruggevonden door de politie, dat was op de Pieter Calandlaan in Nieuw-West.

De politie doet onderzoek naar de achtergrond van het geweldsincident. De wagen is in beslag genomen. De vader heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.