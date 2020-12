Honderden kaarsen op eerebegraafplaats Bloemendaal op kerstavond

BLOEMENDAAL - De erebegraafplaats aan de Zeeweg in Overveen is voor de allereerste keer op kerstavond verlicht met kaarslicht. Om 17.00 uur gisteravond zijn 375 kaarsen ontstoken op alle graven van de verzetshelden. Met de verlichte graven werd gehoor gegeven aan het verzoek van Dominic Flos en Siep van der Waal, die zich er hard voor hebben gemaakt om de erebegraafplaats mee te laten doen aan deze traditie die elders in het land vijf jaar geleden begonnen is.