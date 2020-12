Amsterdam NL V Van chef-kok tot thuiskok: "We verkochten opeens tachtig piepkuikentjes"

AMSTERDAM - Het kerstweekend is volop aan de gang, maar alle restaurants zijn dicht. Dus zitten de koks Rob Aarts en de Portugese Miguel Costa de komende avonden thuis. Maar niet werkeloos. Want Beide mannen koken zich helemaal suf. Voor de buren, en wie verder maar wil. "Het hele blok is een beetje verliefd geworden op Rob en Suus."

Rob en zijn partner Suzanne zijn op het Zeeburgereiland druk bezig met uitladen. In het busje liggen ruim vijftig dozen, met in elke doos twee menu's. Reken maar uit. Rob is al 25 jaar kok, en begon dit jaar met thuiskoken voor de buurt. Inmiddels is de vraag zo groot dat hij de gerechten klaarmaakt in een professionele keuken van vrienden. "We verkochten opeens tachtig piepkuikentjes. Toen werd mijn eigen keuken te klein." De eerste maanden van de coronacrisis zorgde Rob voor hun vijfjarige zoon, terwijl Suzanne thuis werkte. Maar muren kwamen op Rob af. Hij moest weer wat om handen hebben. Het was Suzanne die met het idee kwam om het koken weer op te pakken, maar dan thuis. "Vanaf dat moment hebben een naam verzonnen en een facebookpagina gemaakt en ben ik vijfhonderd flyertjes gaan rondbrengen in de buurt."

In Amsterdam-West staat Miguel Costa druk in de pannen te roeren. De Portugese Miguel heeft gewerkt als souschef bij het Pulitzer Hotel. Op de dag dat hij een contract tekende bij de Harbour Club in Oost moest de horeca opnieuw sluiten. Nu maakt hij soep voor de buurt. Naar Portugees recept: "Aardappelsoep met boerenkool en chorizo." Hij verkoopt de soep door het raam van de woonkamer.

Vanaf 13.00 uur komen buurtgenoten de eerste menu's ophalen bij Rob en Suzanne. Alles zit keurig verpakt in bakjes en het hoeft alleen nog maar opgewarmd te worden. "Een taartje van rode biet met gerookte zalm en gerookte forel, verse kreeftensoep daarna en daarna een mooie tournedos van langzaam gegaard rund" Een buurtbewoner is erg enthousiast: "Het hele blok is een beetje verliefd geworden op Rob en Suus. En op zijn kookkunsten." Rob en Suzanne hebben inmiddels veel van de buren leren kennen. "We kennen nu mensen, die we eerst niet kenden. Het heeft ons ook wat gebracht in een pittige tijd." Ook Miguel in West is inmiddels een bekend gezicht in de buurt. "Ik woon hier pas vijf maanden, en ik ken al meer mensen dan mijn vriendin die hier al vijf jaar woont."