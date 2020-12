Agathakerk vindt zich opnieuw uit: met één muisklik tóch bij kerstviering

BEVERWIJK - Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Het coronavirus zette aanvankelijk een streep door alle vieringen in de Sint-Agathakerk, maar na de opname vanmiddag kan iedereen tóch de gezinsviering meebeleven, zo vertelt pastor Nico Smit enthousiast. "Gewoon, via YouTube. Dat doe ik vanavond ook."

Pastor Nico Smit is na de opnames een tevreden man. "Eigenlijk zou deze kinderviering ook niet doorgaan. Dat wil zeggen niet met publiek en kerkgangers. Maar dat vonden we allemaal zó ontzettend jammer, dat we besloten hebben om het toch te doen. Maar dan een video, zonder kerkgangers. Die we dan uitzenden via YouTube, zodat iedereen er toch een beetje bij kan zijn. Dat is toch prachtig dat dat kan?"

De parochie hoopt met de dienst jongeren extra aandacht te geven.

