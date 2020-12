Enkhuizer oorlogsgraven verlicht voor Kerst

ENKHUIZEN - Op de gemeentelijke begraafplaats van Enkhuizen zijn de oorlogsgraven verlicht voor Kerst. "Ik las hier vorig jaar over en besloot deze traditie ook in Enkhuizen in gang te zetten", vertelt initiatiefnemer Esther Keesman.

Want in 2015 ontstond het idee bij Dick Jansen uit Burgum. Hij wilde bij de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje branden. En toen hij hierover een bericht plaatst op Facebook werd de actie groots opgepikt, en branden op kerstavond op 140 begraafplaatsen in Nederland kaarsjes. De jaren erna werden het er steeds meer.

En ondanks corona zijn er vanavond op 362 locaties in totaal op 12.490 graven verlicht. En dus ook in Enkhuizen. Daar liggen onder meer acht vliegeniers, waarvan er twee nooit zijn geïdentificeerd.

Gecrasht tijdens dropping voor verzet

De mannen zaten aan boord van een vliegtuig dat in de nacht van 5 op 6 november 1944 wapens zou droppen voor het Noord-Hollands verzet. Door onbekende oorzaak crashten ze in het IJsselmeer bij Enkhuizen.