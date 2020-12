Goed jaar voor mevrouw Meijer (91) en haar drankspeciaalzaak

WORMERLAND - Mevrouw Meijer is trots op haar drankspeciaalzaak en is dan ook blij dat veel klanten haar het afgelopen jaar hebben weten te vinden. "Het is onvoorstelbaar wat de mensen nog gekocht hebben." Ze had dit niet verwacht, aangezien er een hoop is veranderd in 2020.

Mevrouw Meijer (91) geeft tips - NH Nieuws

Zo staat mevrouw Meijer nu met een mondkapje op haar klanten te woord, maar bang voor het coronavirus is ze absoluut niet: "Kom nou, dat kan toch niet. Daar maak ik me niet dik om. Tijd is tijd mevrouw, je kunt niet altijd blijven leven. Dat geldt voor iedereen. Ik ben dan een bofkont op de een één of andere manier." Tips van mevrouw Meijer Eerder dit jaar is al snel duidelijk dat mevrouw Meijer graag tips geeft. Met haar vijftig jaar ervaring heeft ze er dan ook veel. Voor bij de oliebollen raadt ze een een frisse, maar niet te droge mousserende wijn aan. Tekst gaat verder onder de foto

Mevrouw Meijer (91) pakt graag cadeautjes in - NH Nieuws/ Thyra de Groot

Het virus maakt het mevrouw Meijer niet gemakkelijk om positief te blijven. Ze voorziet veel problemen in 2021. Daarom vraagt ze de klanten altijd naar hun werk en let ze op de prijs van de producten. Hoewel er in 2020 dus veel gedronken is, blijft het nieuwe jaar vol verrassingen.