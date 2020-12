Van der Sar: "Blij dat we nog mogen voetballen"

AMSTERDAM - Het was financieel en sportief een apart jaar voor Ajax. De competitie werd in maart eerder stilgelegd, fans mochten eerst wel en toen niet aanwezig zijn bij wedstrijden en de overige beperkingen die het coronavirus met zich meebracht.

Pro Shots/Zuma Press

Algemeen directeur Edwin van der Sar blikt in een interview met Ajax TV terug op 2020. "In de zomer hebben we het even op kunnen bouwen dankzij de protocollen die we samen met de gemeente hebben kunnen schrijven. Zo wilden we op anderhalve meter afstand weer fans toelaten. Dat begon met nul toeschouwers, daarna gingen we naar vijftienhonderd, naar vijfduizend, naar twaalfduizend. Er zat toen beweging in. Maar nu zie je alleen maar die vier mooie letters aan de overkant: Ajax. Dat doet pijn." Tekst gaat verder onder de video

"Overal is het goed gegaan. Er zijn geen besmettingen terug te leiden naar het voetbal", vervolgt Van der Sar. "Dan is het wel hard dat er afgeschaald moest worden. Natuurlijk neem je dat niemand kwalijk. Er zijn honderdduizend zaken die spelen bij de overheid, bij bedrijven." "We zijn vooral blij dat we nog mogen voetballen. De spelers en staf zijn misschien wel de meest geteste mensen van Nederland. Om de twee dagen krijgen ze een stokje in de keel en een dingetje in de neus."

Ajax is nog in de race voor drie prijzen na de (korte) winterstop. De uitschakeling in de Champions League doet nog pijn bij de algemeen directeur. "We heb onszelf een beetje de das om gedaan. Dat is voor mezelf een teleurstelling, maar ik weet zeker ook voor Erik (Ten Hag, red.) en zijn spelers." Maar de Europa League is ook een mooie competitie. Er is er alleen wel eentje die een graadje belangrijker is. En daar moeten de spelers alles aan doen om dat automatisch te gaan halen. Kampioen worden: dat moet", besluit Van der Sar.