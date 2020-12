Hoe is nu met boer Ayoub? "Mijn vader en moeder zijn hartstikke trots"

AMSTERDAM - Hij noemt zichzelf een jongen van de straat, maar ook van het platteland. NH Nieuws bezocht de Amsterdamse Ayoub deze zomer op een veehouderij in Broek in Waterland waar hij werkte als 'invalboer'. Het filmpje wordt al snel opgepikt door andere media. Opeens is boer Ayoub een Bekende Nederlander. Vier maanden na het eerste interview bezoeken we Ayoub opnieuw. "Ik wil nog steeds een eigen bedrijf beginnen."

We spreken af op een veehouderij in het Noord-Hollandse Warder, een dorpje in de gemeente Edam-Volendam. Ayoub is hier gewoon even op bezoek. Een kopje thee drinken. Hij heeft hier tijdens zijn opleiding Veehouderij veel geleerd en het contact is nog steeds warm. De 22-jarige Amsterdammer heeft een paar knotsgekke maanden achter de rug. Na zijn optreden in NH Nieuws wordt hij helemaal platgebeld. "Ik ben door een hoop tv-zenders benaderd. Videoland, NPO, SBS..." Ayoub was te zien bij Op1 en kreeg bezoek van RTL Boulevard, Geenstijl en De Telegraaf. Ook is hij benaderd door zeker twaalf tv-producenten. "Ik ben nu met een grote zender in gesprek over een eigen serie." En meer dan dat wil Ayoub er niet over zeggen.

