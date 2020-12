XL-teststraat Schiphol wordt vanaf 18 januari vaccinatielocatie

Zorgmedewerkers van de verpleeghuizen ontvangen als eerste een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Medewerkers werkzaam in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en thuiszorg volgen volgens de veiligheidsregio daarna.

Vaccineren start in Noord-Holland op 18 januari: "Dan gaan we met alle GGD's beginnen"

