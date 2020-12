Welke hobby’s hebben Amsterdammers dit jaar en wat kan er nog tijdens de lockdown?

AMSTERDAM - 2020 is een jaar geweest waarin veel mensen meer tijd overhielden dan ze op voorhand hadden gedacht. En omdat er veel minder mogelijk was dan normaal, stortten we ons massaal op oude en nieuwe hobby’s. We vroegen Amsterdammers naar hun favoriete vrijetijdsbesteding in coronatijd.

Een dakloze krantverkoper speelt gitaar in een bandje. Omdat de band niet samen kan spelen en optreden oefent hij dagelijks alleen. "Door heel veel te oefenen, ben ik nu heel goed geworden", vertelt hij trots. Een vader moet vanwege de lockdown thuiswerken en voor de kinderen zorgen, die niet meer naar school gaan. "Helaas heb ik geen tijd voor een hobby", vertelt hij. Gelukkig heeft zijn dochter wel een leuke hobby. "Thuis hutten bouwen", roept ze vrolijk.

Quote "Yoga helpt mij om even uit mijn hoofd te komen, waardoor ik deze hele crisis weer wat beter aankan" Amsterdamse vrouw

Twee dames hebben gelukkig wel meer tijd voor hobby’s. De één gaat graag met vrienden wandelen onder het genot van een glühweintje. De ander doet nu meer dan ooit aan thuisyoga. "Yoga helpt mij om even uit mijn hoofd te komen, waardoor ik deze hele crisis weer wat beter aankan", vertelt ze. Liefdesvoorspellingen voor vrienden Een mevrouw heeft zich eindelijk verder kunnen verdiepen in astrologie. "Dan kijk ik naar liefdesvoorspellingen voor vrienden", laat ze weten. Op basis van de sterren concludeert ze dat er na corona weer betere tijden aankomen. "Het mooie van sterren is dat het cyclisch is. Als de huidige conjunctie tussen Jupiter, Saturnus en Pluto voorbij is, komt het goed", vertelt ze. De dames in de Maasstraat hebben geen sterren nodig maar geloven dat het vaccin verlichting gaat brengen. En dan hoeven ze niet zo nodig direct het vliegtuig in te springen. "Als we straks gewoon met meer mensen gezellig wat kunnen drinken of eten is dat al heel mooi", vertellen ze hoopvol. Niet voor iedereen is er veel veranderd. "Eigenlijk doen we gewoon hetzelfde als altijd, veel buiten wandelen en fietsen", vertelt een gepensioneerde meneer. Toch hoopt ook hij dat snel alles weer normaal wordt.

Wat kan er nog tijdens de lockdown? Het afgelopen jaar heeft NH Nieuws meerdere nieuwe hobby’s en rages ontdekt. Zo kunnen kinderen in coronatijd in Floradorp nog wel hutten bouwen en fikkies stoken. Ook kan je in veel Amsterdamse parken volop joggen, tennissen en tafeltennissen. En kan je - mits je tijdig reserveert - naar een van de schaatsbanen in de provincie. Als je niet zo van het reserveren houdt, kun je altijd nog een leuke wandeling maken. En dan hoef je echt niet ver weg om mooie dingen te ontdekken. Gewoon in je eigen buurt valt er genoeg te zien. Maar je kan ook gaan wandelen met een flesje lekkere glühwein in de hand. In Amsterdam hebben ze zelfs een hele route uitgestippeld die je kan lopen. Bovendien steun je daarmee ook nog de plaatselijke horeca een beetje.

Hoewel de zwembaden gesloten zijn kan je tijdens de lockdown nog steeds baantjes zwemmen in het buitenbad van De Mirandabad. En als je het nog kouder zoekt, dan spring je toch gewoon in de Amstel. Alleen moet je dat wel goed voorbereiden. Susan Houbraken leert je hoe dat moet. Een echte hit tijdens corona is padel. Padel is een combinatie tussen tennis en squash en wordt op een baan met een gedeeltelijk glazen omheining gespeeld. De sport is populair omdat je je aan de anderhalve meter kan houden. Ook nu tijdens de lockdown kan je padel spelen in groepen van maximaal twee personen.