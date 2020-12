Sebastiaan voltooit hardlooptocht van Bovenkarspel naar Den Helder

DEN HELDER - De Helderse Durfsporter Sebastiaan Horn heeft vandaag een bijzondere prestatie gedaan. Hij rende van zijn ouderlijk huis in Bovenkarspel naar zijn huidige woning in Den Helder. Dat schrijft mediapartner Regio Noordkop .

Horn zou in het jaar 2020 een marathon op de Noordpool lopen. Dit om geld op te halen voor het jongetje Damian. Damian heeft een zeer zeldzame hersenafwijking en dringend een speciale bedbox nodig.

De marathon op de Noordpool werd wegens corona echter afgelast, net als de Ironman 70.3 in Hoorn waaraan de Nieuwedieper mee zou doen. Hierdoor kwam de fundraising helaas op een laag pitje te staan.

Onder de noemer 'Running Home For Christmas' ging de durfsporter al hardlopend vanaf zijn ouderlijk huis in Bovenkarspel naar zijn eigen huis in Den Helder gaan. Hiermee wordt dit de eerste Ultraloop voor Sebastiaan.

Vermoeid en nat van de regen kwam hij aan, opgewacht door familie, vrienden en buurtgenoten. Nu even bijkomen en dan op naar de volgende uitdaging: een marathon op de Noordpool.