Geen kerstontbijt, wel kilometers vreten voor Opmeerse vrienden: "Heel eind lopen"

OPMEER - Maar liefst 45 kilometer hardlopen op eerste kerstdag, van Opmeer naar Amsterdam. Sam van Dalen en Laurens Jansz doen het. Allemaal om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar alvleesklierkanker. Het streefbedrag van 50.000 euro is ondertussen al gehaald, zonder nog maar een meter te hebben gelopen. "Dat is echt geweldig. Het kan nu alleen maar meer worden", vertelt Sam aan NH Nieuws.

Bij de uitvaart vorig jaar vroeg de vrouw van Lucas de aanwezigen om een donatie te doen aan Stichting Support Casper , die onderzoek doet naar Alvleesklierkanker. Het oorspronkelijke plan van Sam en Laurens was om zich te laten sponsoren voor het lopen van de marathon van Rotterdam. "Toen die door corona niet ging besloten we er zelf maar een te organiseren", vertelt Sam.

Sam loopt morgen samen met zijn collega Laurens Jansz. "We hebben aan het begin van het jaar samen een halve marathon gelopen. Toen kwam Sam met het idee om een hele marathon te lopen. Eerst dacht ik dat het te hoog gegrepen zou zijn maar toen hij vertelde dat het voor een goed doel is besloot ik er voor te gaan", vertelt Laurens aan NH Nieuws.

Het is geen toeval dat het tweetal morgen een marathon rent: "Dan is het precies een jaar geleden dat Lucas Rive op eerste kerstdag vorig jaar overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker", vertelt Sam. Lucas Rive, sterrenchef uit Hoorn, is de vader van Sam's collega en vriend Joep. "Iedereen heeft helden en voor mij was Lucas Rive dat."

"Het is echt geweldig hoe dit speelt bij mensen en hoe er gedoneerd is", vertelt Sam. Om morgen geen modderfiguur te slaan heeft het tweetal keihard getraind. "We moeten het natuurlijk wel waar maken voor al onze sponsoren", voegt hij toe.

Samen trainen

"Ik ga vandaag extra rijst eten en op tijd naar bed. Dan hoop ik dat ik morgen fit ben", vertelt Laurens, die sinds kort in Amsterdam woont. Toch is hij voor iedere training vanuit de stad naar Opmeer gereden om samen met Sam te blijven trainen. "We begonnen de voorbereiding met twintig kilometer lopen, daarna vijfentwintig kilometer. Vorige week hebben we nog tweeëndertig kilometer gelopen", vertelt hij.

Liveshow

Morgen is het hele spektakel live via Facebook te volgen vanaf 9.00 uur 's ochtends. Kosten noch moeite zijn gespaard om alles zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het bedrijf van Sam in Opmeer is vandaag zelfs omgebouw tot professionele TV-studio, vanuit waar Jeanne Kooijmans en Robert-Jan Knook een 4 uur durende liveshow presenteren met live muziek van onder andere Ellen ten Damme. Sam en Laurens zullen tijdens het lopen op de voet gevolgd worden door twee cameraploegen.