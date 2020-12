Laatste Amsterdamse middengolfzender dreigt te verdwijnen

AMSTERDAM - De oprichters van Amsterdamse radiozender Extra AM, die 24 uur per dag hits uit de jaren '60, '70 en '80 uitzendt, maken zich zorgen. De radiozender raakte onlangs twee van haar sponsoren kwijt, als gevolg van teruglopende inkomsten vanwege de coronamaatregelen. Om de vergunningen en energiekosten volgend jaar nog te kunnen betalen zijn de radiomakers een crowdfundingsactie gestart: "Het zou zonde zijn als dit moest verdwijnen."

Harm ten Brink is de oprichter van Extra AM en een enthousiaste hobby-radiomaker. Volgens hem heeft het middengolfgeluid van zijn zender een typerend karakter dat doet denken aan de piratenzenders van vroeger.

Maar door het terugtrekken van twee belangrijke sponsoren, maakt hij zich nu zorgen. "We zitten een beetje met onze handen in het haar om de vergunningen te kunnen betalen voor volgend jaar. Het is voor ons een ontzettend leuk hobbyproject waar veel mensen van genieten en het zou zonde zijn als dat moet verdwijnen."

Daar is vaste luisteraar Jan Terpstra het mee eens. Op zijn hobbykamer vol oude radio-apparatuur zet hij graag Extra AM aan. "Als ik naar Extra AM luister ben ik echt weer een zorgeloos kind. Ik zie mezelf met een klein transistorradiootje stiekem onder mijn hoofdkussen. Dat gevoel wordt volgens mij gedeeld door veel mensen die vroeger naar de zeezenders luisterden."

