Droom komt uit voor Jeremy: samen met collega’s maakt hij knallende kerstclip

ALKMAAR - Nu de horeca al wekenlang op slot zit, is het ook voor lunchroom Brownies&Downies in Alkmaar afzien. In de zaak staan veel mensen die momenteel een groot deel van hun dagbesteding moeten missen. Om toch een Kerstsfeer te creëren, nam het personeel een vrolijke kerstclip op. Daarmee komt er een droom uit voor Jeremy (22): "Ik wilde rapper worden, nu gaan heel veel mensen dit bekijken", glundert hij.

Bij Brownies&downies werken mensen met een beperking. Nu de horeca gesloten is, is er ruimte om andere dingen tijdens de dagbesteding te doen. "We zijn super trots op iedereen", zegt eigenaresse Inez Noordermeer. "Er is genoeg negativiteit, dus dit is ons portie positieve energie waar de hele wereld, euh... Alkmaar, van kan meegenieten."

"Kijk naar deze mooie mensen. Ze verdienen in het licht te staan." Het maken van een videoclip smaakt overigens naar meer. Een volgend project zit al in de pijplijn: een kookvlog vanuit de keuken van het lunchcafé.

Bekijk hier de complete clip van de Alkmaarders.