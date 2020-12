Amsterdam viert kerst op afstand: ''Soms is het wel fijn om alleen te zijn''

Amsterdam - Dit jaar is kerst anders dan voorgaande jaren. Met de nieuwe maatregelen zijn grote diners niet toegestaan. De kerstverlichting hangt wel door de stad en er wordt nog flink inkopen gedaan. Ook met de nieuwe maatregelen viert Amsterdam kerst.

Amsterdam viert kerst - NH Nieuws

Met de ingang van 14 december mogen mensen maximaal twee personen van 13 jaar of ouder ontvangen. Op 24, 25 en 26 december is er een uitzondering gemaakt en mogen er drie mensen van dertien jaar of ouders op bezoek komen.

In Amsterdam-Zuidoost wordt er uitbundig geshopt. Supermarkten hebben lange rijen en de winkelcentra zijn gevuld met mensen die de laatste inkopen doen voor het kleine maar fijne kerstdiner. "We zien wel hoe we het gaan doen met die afstand, maar het diner gaat zeker door", zegt een van de winkelende voorbijgangers.

Dat de kerst gevierd wordt, is zeker te zien aan het aantal bezoekers in het winkelcentrum die nog de laatste voorbereidingen treft. Maar dat is soms ook voor een eenvoudig diner. Er zijn Amsterdammers die zich afzonderen met een boek of een simpel diner alleen.