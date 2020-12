Politie op zoek naar getuigen aanrijding scootmobiel

AMSTELVEEN - De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen een auto en scootmobiel afgelopen maandag rond 12.50 uur in Amstelveen. Het ongeluk vond plaats op de kruising van de Groenelaan met de Sportlaan in Amstelveen. De hoogbejaarde bestuurder van de scootmobiel hield er een gebroken been aan over.