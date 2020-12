Hilversum trekt miljoenen uit voor huisvesting scholen

Een groot deel van het bedrag wordt gereserveerd voor de eerste voorbereidingen voor een metamorfose van het Alberdingk Thijm College. Het schoolgebouw van de middelbare school moet flink uitgebreid worden en ook de gymzalen van de school worden onder handen genomen. Dat plan staat op de rol voor 2022. Het hele project kost straks 10 miljoen euro.

Dezelfde scholenkoepel wil onder meer een nieuw schoolgebouw bouwen voor de Alberdingk Thijm Mavo aan de Jan Blankenlaan.

Naast de middelbare scholen gaan ook enkele basisscholen met hun huisvesting aan de slag. Zo gaat onder meer de Montessorischool Centrum plannen maken. Er moet daar nog worden gekozen tussen renovatie van het gebouw of sloop en nieuwbouw. Als alles volgens plan verloopt, is die school in 2024 klaar.

Meer plannen

De plannen moeten er voor zorgen dat de huisvesting van Hilversumse scholen de komende jaren weer aan alle normen voldoet. Al met al zijn er nog elf plannen waarmee scholen de komende tijd aan de slag gaan. In totaal zijn er 21 plannen ingediend, waarvan er zeven afgewezen zijn en er voor 14 plannen dus al geld is gereserveerd.