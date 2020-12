Lekker lichtjes kijken: lichtjesroute Purmerland, Den Ilp en Landsmeer

Een prachtig verlichte Volkswagen Kever langs de rand van de weg trekt de aandacht. Een door de blaffende hond geattendeerde Tineke komt even kijken. "Ja, dat gebeurt wel vaker", zegt ze lachend. "Heel veel mensen stoppen hier altijd even om een foto te maken. Toen we hier kwamen wonen vonden we het ook wel leuk om mee te doen."

Sfeer proeven

Zo nu en dan zijn er zogeheten 'lichtjesrijders' te herkennen: ze gaan vrij langzaam en een treintje auto's volgt. In één van die auto's zitten Kim Nieuwenkamp en haar bijrijdster, die zojuist zijn gestopt voor een overdadig verlichte voortuin. "Ik ben hier vroeger wel eens geweest", zegt ze. "Deze kerstvakantie wilden we even wat sfeer proeven. We hopen zo even ergens een coffee to go te halen, in combinatie met deze route." Ze is net begonnen, maar verwondert zich nu al. "Wat ik hier voor me zie is prachtig!"

Bewoner Tim Blaau heeft het dit jaar wat rustiger aan gedaan. "Tien, vijftien jaar geleden was het heel groots overal. De afgelopen jaren is dat een beetje minder geworden. Het ziet er alsnog wel gezellig uit." Of hij zelf wat heeft opgehangen dit jaar? "Ik moet zeggen dat ik al snel dooie vingers heb met die kou. Mijn vrouw heeft het deze keer allemaal gedaan, haha."