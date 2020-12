AZ op jacht naar derde plek tegen FC Utrecht: "Nog één keer knallen"

Vrije dag

Een dag na de winst op Vitesse is het trainingscomplex in Wijdewormer zo goed als verlaten. Lege velden en bijna niemand op de club. Wel komt trainer Pascal Jansen aan het einde van de ochtend aanlopen. "Het is rustig inderdaad, want het is een veldvrije dag. De jongens die medische behandelingen nodig hebben zijn er wel geweest en de rest was vrij."