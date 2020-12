2020 was een rampjaar voor Loek Heijnen: "Ik put moed uit de muziek"

"Dit gun ik niemand." Loek Heijnen (66) is uitgesproken over wat hem in 2020 overkwam. Hij werd geconfronteerd met blaaskanker die ondanks een operatie terugkeerde. Of dat niet erg genoeg was, overleed zijn moeder aan corona. Zijn vrouw, kinderen én muziek bieden hem troost en geven hem moed.

Loek is altijd een bezig baasje geweest. Naast zijn werk in de metaal speelde hij vanaf zijn vijftiende in bandjes. Na zijn afkeuring was hij acht jaar op vrijwillige basis technicus bij Radio Beverwijk. Noodgedwongen stil zitten valt hem zwaar. "Vreselijk. Je kan niks doen, alleen maar afwachten. Dat geeft een machteloos gevoel."

In maart moet hij opnieuw naar het Rode Kruis-ziekenhuis voor controle. Hij brandde vlak voor de kerst letterlijk een lichtje op de goede afloop. Het werd het aangeboden in het kader van een actie van het Sociaal Team Beverwijk en de Stichting Welzijn. "Een prachtig gebaar. Mijn vrouw en ik zijn diep onder de indruk. Echt heel lief. We hebben het ook nodig, want ik heb dit jaar het gevoel gehad dat de grond in één keer onder me is weg gemaaid."

Muziek

De steunbetuiging komt bovenop de troost die zijn vrouw, kinderen én de muziek hem bieden. Loek is gitarist en oefent anderhalf uur per dag. "De afleiding die dat geeft, houdt me op de been. En de repetities met de band. Echt heerlijk. Daar put ik moed uit. Na één avondje oefenen ben ik twee dagen vrij in mijn hoofd. Het is mooi samen iets neer te zetten als band. Wie weet zit er in de toekomst wel weer een optreden in. Ik vind het mooi daar naar uit te kijken. Dan vergeet ik mijn ziekte even."