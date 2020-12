Nog snel even naar de winkel: lange rijen voor supermartken en slagers

Nog snel even een rollade scoren of toch die fles wijn vergeten: bij supermarkten en slagers door de hele provincie staan sinds vanmorgen vroeg al lange rijen voor mensen die nog even een laatste boodschap voor de kerstdagen doen.

Zo ook bij keurslager Klaver in Schagen. Met name in de ochtend was het er flink druk. "Iedereen komt tegelijk. Veel mensen denken dat ze er vroeg bij moeten zijn omdat het dan rustig is, maar juist daardoor is het in de ochtend te druk", aldus eigenaar Stef Klaver.

"We hebben nog even met een boa overlegd en de route en afhaalpunten wat anders gemaakt. Na een drukke ochtend was het de rest van de dag prima. Het liep lekker door, maar niet te druk. Een stuk rustiger in vergelijking met andere jaren in ieder geval."

De slager blijft vandaag een uurtje langer open dan normaal. Bovendien gaat de zaak ook morgen open. "Met name om af te halen. Zo zorgen we voor een betere spreiding", aldus Klaver.

Half uur wachten

Ook in Heemskerk stond vanmorgen vroeg al een lange rij voor de slager, zoals te zien is op de foto hieronder. Volgens Yvonne viel het met het wachten nog wel mee. "Mijn man het nummer 53 getrokken. Op dat moment was nummer 10 aan de beurt. Na een half uur was hij aan de beurt!", vertelt ze.