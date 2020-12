Kerstafhaalmenu's in regio Haarlem voor elke portemonnee

HAARLEM - Een hamburgermenu voor vijf euro of een vijfgangendiner met edelhert voor zestig euro; voor elke portemonnee worden er kerstmenu's verkocht in de regio Haarlem. "We maken 125 maaltijden in wijkcentrum De Sprong", vertelt Peggy Meulman van Stichting Ontmoet Elkaar in Haarlem-Oost. "We hopen blije gezichten te zien als we de hamburgermenu's straks rond gaan brengen."