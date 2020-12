19-jarige Zaankanter mishandeld door groep jongeren, aangifte nog niet mogelijk

KOOG AAN DE ZAAN - Een 19-jarige Zaankanter is gisteravond lastiggevallen en mishandeld door zeven andere jongeren in Koog aan de Zaan. Toen de jongen ter hoogte van de Albert Heijn onder het viaduct aan kwam rijden werd hij 'out of the blue' aangevallen, zegt zijn vader.

Eén dader schopte met een karatetrap tegen zijn auto. Toen de jongen stopte om te vragen waarom hij dat deed, werd hij aangevallen. Het gaat inmiddels goed met de jongen. "Maar hij heeft wel een paar tikken gehad", zegt de vader van de jongen.

Hij wil niet met zijn naam worden genoemd, maar hij zegt wel dat de daders de verkeerde te pakken hebben genomen: hij is namelijk de eigenaar van een beveiligingsbedrijf uit Zaandam. Inmiddels heeft hij camerabeelden in zijn bezit. Die zeggen voldoende: meerdere jongeren zijn herkend en de man zegt ook namen te hebben.

Aangifte

Daarmee stapte hij naar de politie, maar tot zijn verbazing kwam hij daar van een koude kermis thuis. Kom over twee of drie weken terug om aangifte te doen, kreeg hij te horen. "En dat terwijl we met het beveiligingsbedrijf zoveel (belangeloos) doen voor de politie", zegt hij hoorbaar geïrriteerd.

Een politiewoordvoerder bevestigt het incident en spreekt van een lichte mishandeling. Op dit moment kan het door de drukte langer duren om aangifte te doen, zegt hij. "Door de coronamaatregelen kan je niet zo het bureau inlopen, je moet daar een afspraak voor maken. We moeten het doen met de mensen die we hebben." Het kan dan ook lang duren. "Het is heel vervelend voor deze meneer, maar dit heeft met prioriteit te maken."