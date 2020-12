LIVE: kerstviering in de Grote Kerk in Haarlem

HAARLEM - Vanaf nu kan er live meegekeken worden naar de kerkdienst bij een lege Grote of St. Bavokerk in Haarlem. Voorganger Tom de Haan houdt vanavond én vannacht de kerstnachtdienst. De uitzending is te volgen via onze site, app en tv-kanaal en duurt tot ongeveer 00.30 uur.