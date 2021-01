Vaccins op Schiphol, onzekerheid rondom Park21 en verhuizingen in 2021

HAARLEMMERMEER - Waar 2020 vooral in het teken stond van verdriet, verlies en onzekerheid, moet 2021 met het coronavaccin op komst mensen hoop geven. Hoop op het terugkrijgen van een vrij leven, hoop op behoud van werk en hoop op een gezond nieuwjaar. Ook wat het nieuws in Amstelland betreft kunnen we een aantal punten verwachten komend jaar.

Ton van Schie, boer in Haarlemmermeer, verklaarde die deken half december nog: "Door die deken is het maken van een grote investering heel lastig, want je hebt een lange periode nodig om het terug te verdienen. Daarnaast is het ontzettend moeilijk om je bedrijf te verkopen, want iemand die een bedrijf koopt wil daarop vooruitgaan en dat is in dit gebied té onzeker."

Waar vorige week nog bekend werd dat de ontwikkelingen rondom Park21, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, nóg eens zes maanden vertraging opleverde, is de verwachting dat de inwoners, boeren en andere belanghebbenden in 2021 kunnen rekenen op meer duidelijkheid. De gemeente heeft laten weten komend jaar de milieueffectrapportage (MER) en het bestemmingsplan rond te willen krijgen, waardoor de deken van onzekerheid van de regio afgetrokken kan worden.

Een ander punt waar veel inwoners van Amstelland en Noord-Holland duidelijkheid over willen is het vaccinatieprogramma van het Rijk. Op 18 januari gaan de GGD's in Noord-Holland beginnen met vaccineren, maar het is nog niet duidelijk waar dit zal gebeuren. Vorige week werd bekend dat de XL0-teststraat op Schiphol een vaccinatielocatie wordt. Haarlemmermeer, maar daar doet de GGD nog geen uitspraak over, net als in de rest van Noord-Holland.

Waar aan het einde van de zomer Aalsmeerders bezwaar optekenden tegen de komst van een surfeiland bij waterfront, zullen zij met lede ogen naar de oplevering kijken. Met name bewoners van de aangrenzende wijk zijn bang voor nog meer parkeerdruk op zomerdagen en vrezen ook geluidsoverlast op de late avonden. Het surfeiland wordt in de zomer van 2021 opgeleverd.

Nieuwe locaties

Een aantal instellingen moet in 2021 verhuizen. Zo is kanovereniging Waterwolf uit Cruquius dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor de vereniging. Vanwege een uitbreiding van het naastgelegen Pannenkoeken Paviljoen en een herindeling van het omliggende gebied moet de vereniging noodgewonden verhuizen. Maar zonder nieuwe locatie komen de honderd kano's en kajak's op straat te staan, en kunnen de ruim tachtig leden hun hobby wel vergeten. Ook het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep moet tegen het einde van komend jaar naar een andere locatie vanwege bouwplannen.

De kerstversiering hangt nog bij Ab en Anita in Zwanenburg , maar tegen het einde van het jaar gaan we weer bij ze langs. Twee buurvrouwen die met hun honden langskwamen eind november keken vol bewondering naar het kersthuis van de familie De Groot. "Dit is toch schitterend. Het lijkt de Efteling wel", zegt een van de dames. "Ik loop hier drie keer op een dag voorbij. Het verveelt nooit, onze Zwanenburgse Efteling."

Tot slot: automobilisten opgelet, in 2021 moet je op de rem op de N205 tussen Hoofddorp en Haarlem. De trajectcontrole zit nu nog in de testfase, maar de verwachting is dat komend jaar de meter gaat lopen voor te hard rijdende automobilisten.