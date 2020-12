Man steekpartij Grootebroek was ernstig verward

GROOTEBROEK - De man die gisterochtend is aangehouden na een steekpartij in een woning aan de Nijenburg in Grootebroek, was ernstig verward. Dat laat de politie aan NH Nieuws weten.

De vrouw in de woning raakte gewond bij de steekpartij. De aanwezige kinderen, een zoon en een dochter, zijn door ambulancepersoneel nagekeken en opgevangen door buren.



Buurtbewoners waren erg ontdaan door wat er zich heeft afgespeeld in de woning. "We hebben het schot van de politie gehoord. Het is onwerkelijk wat er is gebeurd. Ik ken de buren goed, dit komt geheel uit de lucht vallen. Je hoort natuurlijk wel vaker dat er burenruzies zijn en dat er politie regelmatig komt kijken. Maar daar is hier geen sprake van", vertelde een buurman eerder aan NH Nieuws.

De politie laat verder weten dat vanwege de verwarde toestand van de verdachte, hij is meegenomen door de crisisdienst van de GGZ. De gemeente wil niet reageren op het incident.