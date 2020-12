Ronald Koeman blikt terug op veelbesproken eerste halfjaar bij Barca

BARCELONA - Een jarenlange wens kwam afgelopen augustus in vervulling voor Ronald Koeman. De geboren Zaandammer vertrok als bondscoach van het Nederlands elftal en tekende voor twee seizoenen bij zijn droomclub FC Barcelona. Hij blikt nu in gesprek met Barça Magazine terug op zijn eerste halfjaar in Catalonië.

De Noord - Hollander raakte eerder dit jaar besmet met corona. "Ik heb echt geleden in de zin dat ik mij echt niet goed voelde. Ik was erg moe en had koorts. Het was 's nachts erger, maar ik kreeg het niet erg zwaar. Ik voelde mij echter erg onwel, vooral door de vermoeidheid."

"Ik heb veel wedstrijden hier gespeeld en de fans hebben altijd geholpen in hun steun. Het is dus moeilijk om zonder ze te spelen", begint Koeman. "Andere teams hebben daar ook last van. We hebben allemaal te kampen met de gevolgen van het coronavirus."

Corona heeft overigens (indirect) wel een rol gespeeld in de aanstelling van de voormalig speler van Barça. "Ik werd in januari gebeld met de vraag of ik geïnteresseerd was. Ik heb destijds gezegd dat ik het Nederlands elftal niet vijf maanden voor het EK kon verlaten. In maart, toen ik wist dat het EK werd uitgesteld, veranderde mijn situatie bij Oranje. Als corona er niet was geweest, had ik misschien een jaar langer moeten wachten."

Koeman werd begin mei opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. "Als dat soort dingen gebeuren, of als mensen in je naaste omgeving ziek worden, verandert je leven. In mijn geval had ik een kleine beroerte, maar je gaat er wel anders over nadenken. Misschien werd het trainerschap bij Barça een zaak van 'nu of nooit'. Ik coach al een aantal jaren, maar dit wil ik niet doen als ik zeventig ben. Dit was het juiste moment."

