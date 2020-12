Kerstdienst vanuit de huiskamer: "Niet de verbinding die je wil hebben"

HOOFDDORP - Wie dit jaar de Kerstmis van de Meerkerk wil volgen, hoeft niet naar de Bennebroekerweg af te reizen. De kerk in Hoofddorp moet het vanwege corona namelijk over een andere boeg gooien. De afgelopen weken heeft een groep mensen binnen de kerk zich ingezet voor een spectaculaire livestream. Met muziekopnames in een boerenschuur en een toespraak vanaf de Calatravabrug, zorgt de kerk ervoor dat ondanks de coronacrisis iedereen de dienst kan volgen.

Voor de opnames van de livestream is de organisatie de regio ingetrokken: "We zijn bij een boerderij in Nieuw-Vennep geweest voor muziekopnames. Daar waren ook wat schapen die dan binnen konden staan. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld de Bijbellezing vanaf de Calatravabrug in Hoofddorp gedaan en hebben we mooie dronebeelden gemaakt om de regio te laten zien", vertelt voorganger Patrick van der Laan.

Toch is de kerstdienst via een livestream niet wat hij volgend jaar graag nog een keer doet: "We willen juist de verbinding zoeken met mensen en de verbinding die we online hebben is niet de verbinding die je wil hebben."

Drive-in dienst

De Meerkerk was van plan om in plaats van een fysieke kerstdienst een drive-in dienst te organiseren: "Maar we hebben er toch voor gekozen dat niet te doen", vertelt Trea Kolk. Ze is verantwoordelijk voor de programmering van de kerk en legt uit dat een drive-in-dienst niet te handhaven valt. "Als we dat door hadden laten gaan, hadden we iedereen moeten wijzen op de maatregelen en hadden we nooit honderd procent zeker kunnen weten dat iedereen zich aan de regels zou houden."

Op woensdag 23 december en donderdag 24 december waren de eerste momenten om de livestream te bekijken. Terugkijken kan via deze link.