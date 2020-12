Vier dagen Dorst Request sleept 10.000 euro binnen voor stichting Het Vergeten Kind

BREEZAND - De 'glazen huis'-actie Dorst Request in Breezand heeft 10.000 euro opgeleverd voor stichting Het Vergeten Kind. Radiodj's Jordy Kribben, Cees Ruseler en Danny Gouda lieten zich vier dagen opsluiten voor een marathonuitzending in café De Dors(t)vlegel. Vanmiddag 12.00 uur precies zijn ze vrij gelaten. "Euforie gewoon, heerlijk. Wat we hadden gehoopt hebben we gehaald."