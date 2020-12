Het sportmoment van Marijn Willems: trainer Arne Slot haalt de Kerst niet

ALKMAAR - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 8 komt AZ-watcher Marijn Willems aan het woord.

"Voorafgaand aan die bewuste 5 december waren er wat geruchten over een eventueel vertrek van Arne Slot naar Feyenoord. Onzin dacht ik. Slot en de directie van AZ hadden tot dan toe een uitstekende verstandhouding en tot dat moment had ik op de club niets gehoord over een mogelijke overstap." Kater "Aangezien ik die zaterdag vrij zou zijn, had ik de avond daarvoor met twee vrienden wat drankjes gedronken. De ochtend daarna werd ik wakker en om de enigszins aanwezige kater weg te spoelen, besloot ik om te gaan sporten. Ik legde mijn telefoon weg en begon aan mijn oefeningen."

"In het kleine half uurtje dat ik aan het sporten was, barstte vervolgens de bom. Ik opende mijn telefoon en zag vijf gemiste oproepen en tientallen appjes. Al snel werd mij duidelijk dat de directie in een gesprek met Slot achter de heimelijke onderhandelingen met Feyenoord was gekomen en dat ze hem vervolgens direct op straat hadden gezet." Hectisch "Zo werd een vrije dag plotsklaps één van de meest hectische dagen van 2020. In eerste instantie probeerde ik telefonisch contact te krijgen met onder andere directeur voetbalzaken van AZ Max Huiberts om het verhaal bevestigd te krijgen, terwijl ondertussen de telefoontjes en appjes bleven binnenstromen. Toen AZ geen reactie gaf wist ik al voldoende. Ik ben naar het trainingscomplex gereden en heb daar het bovenstaande interview met collega Stephan Brandhorst opgenomen." Tekst gaat verder onder de video

Pascal Jansen "Door het vertrek van Slot moest AZ met de nieuwe hoofdtrainer Pascal Jansen aan een zeer belangrijke week beginnen. Het gevoel in de aanloop naar de cruciale Europa League-wedstrijd tegen Rijeka was goed. Maar nu was de sfeer plotsklaps omgeslagen. Op de club merkte je de eerste dagen een hele aparte sfeer." "Die cruciale wedstrijd tegen Rijeka ging verloren en ook in de competitie een paar dagen eerder ging het mis tegen FC Groningen. Na het vertrek van Slot had AZ het moeilijk. Je zag dat het veel had gedaan met alle betrokkenen. Maar ik ben wel onder de indruk van hoe Pascal Jansen het sindsdien heeft opgepakt."

"Ondanks de achterstand die AZ heeft opgelopen, speelt AZ geen verloren seizoen. Ik heb vertrouwen in de nieuwe trainer Pascal Jansen. Ik vind hem een uiterst rustige en zelfbewuste indruk achter laten. Hij weet wat hij wil en weet dat volgens mij ook goed op zijn spelers over te brengen." Aanhaken bij de top "Binnen korte tijd heeft hij het weer aardig op de rit gekregen. Het is natuurlijk nog te vroeg om te zeggen of het AZ gaat lukken om in de tweede seizoenshelft weer definitief bij de top aan te haken maar de ingrediënten daarvoor zijn zeker aanwezig. Voor een groot gedeelte staan er natuurlijk nog dezelfde spelers op het veld als het seizoen daarvoor."