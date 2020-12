Geboeid door een voormalig eiland: "Het blijft altijd 'op' Wieringen"

WIERINGEN - Geboeid kijken vogelaar Wim Tijsen en historicus Gerard Numeijer vanaf het Waddenbelevingspunt in Den Oever richting Wieringen. Allebei vanuit hun eigen interesses, maar met een zelfde overtuiging: "Wieringen is en blijft uniek." Daar voegt Numeijer nog aan toe: "En het blijft altijd 'op' Wieringen."

Alles veranderde toen de plannen voor de Afsluitdijk in 1925 gerealiseerd werden. "Door de Zuiderzeewerken verdubbelde het aantal inwoners", vertelt Numeijer. Iets dat volgens hem geen kwaad kon, want een beetje frisse aanwas leek nodig. "Ik ben zelf zoon van een arbeider die vanwege het grote aanbod aan werk naar dit eiland kwam."

Dat heeft ermee te maken dat het voormalig eiland Wieringen een ander soort bodem kent dan grote delen van Noord-Holland. "Wieringen is opgestuwd keileem ontstaan in het Pleistoceen", vertelt historicus Numeijer. "Het eiland was altijd op zichzelf aangewezen. Het bestaan bestond eigenlijk uit boeren en vissers."

"Op de grens van water en land", met die mysterieuze woorden opent Tijsen het interview bovenop het Waddenbelevingspunt. "Ik ben zeker verliefd op Wieringen en haar natuur." De vogelaar is werkzaam bij Landschap Noord-Holland en kent het gebied op zijn duimpje. "Als je dit vanaf boven bekijkt, zie je dat het een heel uniek plekje is."

Ondanks dat de Afsluitdijk het eiland voorgoed zou veranderen, is volgens Tijsen de natuur intact gebleven. "Het blijft hier een kruispunt van vogels vanuit Siberië en Groenland, die komen als het ware in een trechter in de Waddenzee terecht." Voor de vogels maakt het kennelijk dus niks uit dat het geen eiland meer is.

En ook de historicus praat positief over de grootse verandering die het eiland heeft doorgemaakt. "Kijk bijvoorbeeld naar de haven van Den Oever, daar hebben we de grootste garnalenvloot van heel Nederland. Ongelofelijk hoeveel werkgelegenheid daaruit voort is gekomen."