Ouderen breien 'autotrui': "We zitten er warmpjes bij"

De bedenker van de creatie is Nursel Kocaertugrul. In het dagelijkse leven is zij vrijwilliger bij Het Mennistenerf, Pennemes en buurtcentrum De Bovenkruier in Zaandam. "In deze coronatijd zijn ouderen meer alleen dan ooit", zegt ze tegen mediapartner RTV Zaanstreek . "Ik wil daarom graag extra aandacht trekken voor de ouderen. Ik wil ze een glimlach bezorgen."

Elk stukje van de auto is bedekt met wol. Zelfs van binnen is de auto bekleed. Om hoeveel lapjes het gaat weet Nursel niet: "Meer dan honderd, denk ik. Misschien nog meer, 150? Ik heb het echt niet geteld." De lapjes werden in de verzorgingshuizen gebreid. Toen dat was gebeurd, ging Nursel aan de slag in de garage. Een week lang kwam ze iedere dag in de garage om de Renault Clio te bekleden.

Veel bekijks

De ouderen waren tevreden met het resultaat. "Ze waren er zo blij mee. Ze vroegen me: hoe kom je nou op dit idee? Ik weet het niet, misschien ben ik een beetje gek, haha."

Bij de garage staan geregeld even mensen stil om te kijken, zegt mede-eigenaar van de garage Lieke Mol. "Er waren echt mensen die langskwamen van: 'wat hebben jullie aan de hand?' Toen zei ik: we zitten er warmpjes bij deze winter!"

Bus

De auto is klaar, maar Nursel denkt al aan het volgende project. "Dat is een bus, een toeristenbus of lijnbus waarvan ik met 'mijn ouderen' de binnenkant kunnen bekleden. Als iemand mij kan helpen, bel me!"

Als mensen willen helpen, kunnen ze reageren onder dit bericht.