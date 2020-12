Grote uitbraak van coronavirus in verzorgingshuis Twiskehuis in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Er is momenteel een grote uitbraak in verzorgingshuis Twiskehuis in Amsterdam-Noord. Dat bevestigt een woordvoerder van zorgkoepel Evean aan NH Nieuws.

"Binnen Evean doen we er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden. Het is voor bewoners, collega’s en naasten dan ook altijd schrikken als het coronavirus in huis uitbreekt", laat Evean in een reactie weten.

Ongeveer de helft

Over aantallen bij het Twiskehuis doet de organisatie geen uitspraken, maar bronnen laten aan NH Nieuws weten dat ongeveer de helft van de bewoners momenteel besmet is.

Twee dagen geleden rapporteerde Evean, waarvan het Twiskehuis onderdeel is, dat er in totaal 71 bevestigde besmettingen zijn, van hun in totaal 1.500 cliënten op vijftien locaties.

Het Twiskehuis, ongeveer 70 bewoners, heeft door het hoge aantal besmettingen alle bewoners en verzorgers laten testen. Bronnen vertelden na de tests aan NH Nieuws dat veertien bewoners besmet waren. Nu lijkt dat aantal dus flink gegroeid te zijn.

Kerstextra's

Voor bezoek bij besmette bewoners wordt maatwerk geboden, volgens de woordvoerder. "Er is vanuit de locatie veel contact met familie over vragen die er zijn. Bewoners die niet besmet zijn kunnen zoals gepland tijdens kerstdagen drie bezoekers per dag ontvangen, binnen de voorgeschreven maatregelen."

Ondanks de grote uitbraak wil het Twiskehuis kerst niet zomaar voorbij laten gaan. "De feestdagen in 2020 zijn voor iedereen anders dan normaal, maar ook in deze tijd staan er in het Twiskehuis voor de bewoners allerlei kerstextra’s klaar. Collega’s en bewoners maken er, binnen de geldende maatregelen, samen warme kerstdagen van."