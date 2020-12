Massale toename van coronasneltesten, vlak voor kerst: "We draaien overuren"

NOORD-HOLLAND - Over een paar uur breekt kerstavond aan en vermoedelijk gaan veel Nederlanders terug naar het thuisfront. Om toch 'met een gerust hart' aan het kerstdiner aan te schuiven, gaan mensen massaal langs bij de snelteststraten. "Het is vier keer zo druk", vertelt Sacha Goossens - initiatiefnemer van een commerciële snelteststraat.

De bedoeling is het natuurlijk niet: massaal met z'n allen bij elkaar komen met kerst. Toch is het niet gezegd dat de mensen die zich nu laten testen dat ook gaan doen. Zowel officiële snelteststraten als commerciële testlocaties ervaren een stijging in de afname van coronasneltesten. Zo ook de commerciële snelteststraat in IJmuiden. Initiatiefnemer Sacha Goossens noemt de afgelopen twee weken 'onwijs druk'.

De sneltestlocatie heeft het nu drie à vier keer zo druk als normaal. Ze draait zelfs met een dubbele bezitting deze dagen, maar nog steeds stroomt het over van de afspraken. "Wij werken met reserveringen zodat we precies weten wie er komt en zo kunnen we een eventuele positieve uitslag ook sneller doorzetten naar de GGD. Momenteel zitten alle afspraken vol", aldus Goossens.

Dat er veel getest wordt, is volgens Sacha niet per se een negatieve zaak. "Op deze manier brengen we nog beter in kaart waar de besmettingen zijn en mensen gaan - als het goed is - niet naar het kerstdiner als ze positief getest zijn. Iemand die zich niet heeft laten testen en toch drager is van het coronavirus, gaat onwetend naar familie en kan zo mensen besmetten." Toch wil Goossens benadrukken dat een negatieve sneltest geen vrijbrief is om de RIVM-richtlijnen te negeren. "Massaal samenkomen is sowieso niet de bedoeling."