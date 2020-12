Het sportmoment van Milton Pus: Ajax overklast VVV in Venlo met 0-13

VENLO - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 3 het verhaal van online-redacteur Milton Pus.

Scorebord VVV Venlo - Ajax/ Milton Pus - Pro Shots/ Jasper Ruhe - eigen archief/ Karen Brans

"Ajax reisde 24 oktober naar Venlo voor de ontmoeting met VVV. Midweeks hadden de Amsterdammers de eerste groepswedstrijd in de Champions League verloren van Liverpool (0-1, red.). Nico Tagliafico werkte de bal ongelukkig achter doelman André Onana. Ajax was gebrand om het wrange gevoel van die nederlaag tegen VVV Venlo weg te spelen, maar niemand had verwacht dat dat op deze manier zou gaan." Tekst gaat verder onder de foto

VVV-doelman Delano van Crooij kreeg dertien doelpunten om zijn oren - Pro Shots / Thomas Bakker

Vast ritueel "Bij NH Sport is er een vast ritueel voor iedere wedstrijd van Ajax en AZ. De online-redacteur die aan het werk is, maakt een uur voor de aftrap een opstellingsartikel met de opvallendste wijzigingen. Tijdens het duel tweeten we mee en maken tegelijkertijd een wedstrijdverslag. De opstelling van Ajax in Venlo viel op vanwege het ontbreken van Noussair Mazraoui, David Neres, Quincy Promes en Lisandro Martínez. Zij kregen rust in aanloop naar de tweede groepswedstrijd tegen Atalanta Bergamo."

Quote "Bij vlagen leek het wel of de verdedigers de anderhalvemeterregel wel heel letterlijk hadden genomen" NH Sport-REDACTEUR MILTON PUS

"Ajax was vanaf minuut één heer en meester in Venlo. Bij vlagen leek het wel of de verdedigers de anderhalvemeterregel wel heel letterlijk hadden genomen. De vervanger van Quincy Promes, Jurgen Ekkelenkamp, brak na dertien minuten de ban: 0-1. De Amsterdammers gingen rusten met een 0-4 voorsprong." Tekst gaat verder onder de foto

Lassina Traoré scoorde vijf keer tegen VVV - Pro Shots/Thomas Bakker

"Hét kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Christian Kum na inmenging van de VAR. De Amsterdammers sloegen vervolgens vier keer toe in tien minuten. Lassina Traoré, uitblinker met vijf goals, scoorde in de 87e minuut de historische 0-13. Ajax verbeterde hiermee haar eigen record van 19 mei 1972 (tegen Vitesse: 12-1, red.)." Tekst gaat verder onder artikelen

“Erik ten Hag reageerde na afloop zeer laconiek bij onze collega’s van FOX Sports. ‘Tsja, 13-0 is een goede overwinning. We hebben als team geïnvesteerd en op een hoog tempo gespeeld. VVV laat ook vaak zien dat het goede resultaten kan boeken. Deze uitslag ligt ook aan Ajax’." Tekst gaat verder onder de video

"Na afloop van mijn dienst besefte ik pas goed hoe bizar deze wedstrijd was. Tijdens het kijken van de wedstrijd ben je met zoveel dingen tegelijk bezig, dat ik nauwelijks kon bevatten wat er gebeurde."

Quote "Na afloop van mijn dienst besefte ik pas goed hoe bizar deze wedstrijd was" NH Sport-redacteur MIlton pus

Ajax te groot voor eredivisie “Ajax leek in die periode de eredivisie te zijn ontgroeid. Later bleek dat de verschillen toch minder groot zijn. Er werd thuis verloren van FC Twente (1-2, red.) en het corona-jaar 2020 is vorige week afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Willem II." "De Ajacieden hebben een korte winterstop om zich op te laden voor de belangrijke maand januari. Ga maar na: in één week duels tegen PSV (10 januari), FC Twente (14 januari) en Feyenoord (17 januari). Vervolgens speelt de ploeg van Erik ten Hag in de beker tegen AZ (20 januari). Daarna volgen wedstrijden tegen Fortuna Sittard (24 januari) en Willem II (28 januari) om de overvolle januarimaand af te sluiten met de topper tegen AZ (31 januari). Ook al zijn het rare tijden, de volgende maand is er één om naar uit te kijken.”

