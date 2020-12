Weesp verwelkomt 20.000ste bewoner: "De keuze voor Weesp was snel gemaakt"

De 20.000ste Weesper komt uit het gezin van Simon van Duivenvoorde, Merel Schrijver en hun zoontje Taeke, zo heeft Weesp de afgelopen tijd uitgezocht.

Het verhaal van het jonge gezin is exemplarisch voor de groei van Weesp de laatste jaren. Vooral jonge Amsterdamse gezinnen ruilen hun kleine huis in de hoofdstad in voor een groter huis in Weesp, vooral in de nieuwe wijk Weespersluis waar de komende jaren nog flink wordt doorgebouwd aan in totaal ongeveer 2.900 woningen. "We woonden in Amsterdam in een huis waar je in de winter maar bleef stoken, terwijl bij een stevige wind je pet van je hoofd waaide", vertelt Simon.

De keuze voor Weesp was snel gemaakt voor het jonge echtpaar. "Een collega had al heel vaak gezegd dat we naar Weesp moesten komen. Zij woont er ook en is zo blij met de stad en Simon had al twee keer met de triatlon meegedaan en was helemaal enthousiast", vertelt Merel.

Welkomstcadeau's

Het 'mijlpaalgezin' werd deze week officieel welkom geheten door burgemeester Bas Jan van Bochove. Dat gebeurde via een videoverbinding. Als welkomstgeschenk kreeg het gezin een groot pakket met boodschappen van Weesper winkeliers. Ook kregen ze een tochtje op het water aangeboden. Als de coronamaatregelen het straks weer toelaten wil de burgemeester het gezin een rondleiding geven op het historische stadhuis van de stad.