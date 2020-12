Centrale viering oud en nieuw gaat tóch door: in de Johan Cruijff Arena

AMSTERDAM - Vorige week liet de gemeente nog weten dat de centrale viering van oud en nieuw op het Museumplein moest worden afgelast in verband met de nieuwe coronamaatregelen, maar er is een oplossing gevonden. Het feest kan tóch doorgaan: in de Johan Cruijff Arena. Daar kan niemand bij komen en zo kunnen mensen thuis toch kijken naar de jaarafsluiting. De show is live te zien op AT5 en NH Nieuws: op tv, de website en Facebook.

Even leek het dus op dat er dit jaar geen viering met een nationaal aftelmoment op tv zou zijn. Op het Museumplein zou een avondprogramma gevuld met muziek, entertainment en dans gehouden worden, maar in verband met de nieuwe maatregelen besloot burgemeester Halsema het evenement niet door te laten gaan. Vanwege de lockdown wilde de gemeente voorkomen dat mensen naar het plein zouden gaan om te kijken. In de afgesloten Johan Cruijff Arena bestaat dit risico niet. Dak dicht In een persbericht laat de gemeente weten dat de activiteiten vanzelfsprekend coronaproof en volgens de landelijke richtlijnen worden uitgevoerd. "De Johan Cruijff Arena heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met live-registraties en de praktijk heeft uitgewezen dat dit veilig kan. Het stadion is gesloten en het dak is dicht. Buiten de Johan Cruijff Arena is niets van de show te zien. De constructies en show worden zo gebouwd, dat het veld van de Johan Cruijff Arena niet gebruikt of betreden wordt."

Lichtspektakel De gemeente zegt een bewogen jaar af te willen sluiten met het Nationale Aftelmoment dat traditiegetrouw op de NPO is te zien. Er komt geen vuurwerk maar een speciaal voor de gemeente ontwikkeld lichtspektakel Electric Fireworks. "Een combinatie van daverende knallen uit speakers en explosies van licht uit honderden bewegende LED-lampen en lasers op 20 meter hoge hangende constructies. De show zet de Johan Cruijff Arena met ontelbare lichtcomposities in ‘vuur en vlam’", volgens de gemeente. Live op AT5 en NH Nieuws De avond wordt om 18.30 uur afgetrapt met een show speciaal voor kinderen. De Amsterdamse kinderburgemeester start symbolisch de klok, die aftelt naar middernacht en jonge talenten van dansschool Lucia Marthas presenteren hun nieuwjaarshit, die speciaal voor de Amsterdamse viering is gemaakt. Deze show is ook te zien op AT5, online en op tv. Daarna is de viering voor iedereen live te volgen vanaf 22.30 uur op AT5, op tv, de website en Facebook. Ook bij NH Nieuws en de NOS is de show te zien. Voorafgaand aan het aftelmoment wordt er in deze Countdown Show teruggeblikt op een bewogen 2020 en wordt afgeteld naar 2021. De presentatie van de show is in handen van Tim Senders en Daan Boom en zijn er optredens van studenten van het Conservatorium van Amsterdam en cabaretier Rayen Panday van Comedytrain. Tijdens de liveshow zal AT5-presentator Rayen Halfhide laten zien hoe er Oud en Nieuw coronastyle wordt gevierd. Voor het nationaal aftelmoment schakelen ook NPO 1 en 2 vanaf 23.50 uur over naar de Johan Cruijff Arena.